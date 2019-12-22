محرز يوجه رسالة مشفرة لغوارديولا

وجه النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” رسالة مشفرة لمدربه الإسباني في فريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا”.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر تصريحا لقائد المنتخب الوطني أمسية اليوم الأحد.

حيث قال “محرز”:لقد كان غريباً بعض الشيء في البداية أن ألعب ضد ليستر سيتي، لكن عندما أبدأ بشكل أساسي، أبذل كل ما لدي من جهد لمساعدة الفريق من أجل الفوز”.

التصريح يؤكد فيه مُجددا نجم الخضر انه قادر على تقديم المساعدة للسيتيزن عندما يُشارك أساسيا.