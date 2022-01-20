محرز يوجه رسالة مُشفرة بعد إقصاء الخضر !

وجه قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز رسالة مشفرة عقب إقصاء المنتخب الوطني من كان الكاميرون.

محرز قال خلال المنطقة المختلطة التي أعقبت مواجهة الخضر أمام كوت ديفوار.

“يجب أن نبقى مُتماسكين، فزنا معا، وانهزمنا معا، نعلم أن جميع الجزائريين يقفون معنا ومن لا يقف وراءنا، هذا ليس بالشيئ المُهم بالنسبة لنا”.

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دعم نادي مانشسر سيتي، لاعبه الدولي الجزائري، رياض محرز، بمناسبة إلتحاقه بصفوف المنتخب الوطني تحضيرا لـ”الكان”.

وغرّد الحساب الرسمي في “إنستغرام” بالتالي :”سنفتقدك يا رياض، كل التوفيق لك في مهمتك الوطنية”.

وكان محرز يتواجد في أفضل أحواله خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل في خمس مباريات على التوالي رفقة “السكاي بلوز”.

ويرتقب أن يلتحق قائد الخضر بتشكيلة جمال بلماضي، في الساعات القليلة القادمة بقطر، تحضيرا لكأس إفريقيا المقبلة.

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وواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، كتابة إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الإنجليزية، بعد الهدف الذي سجله أمام آرسنال.

كما شهدت الجولة الماضية من البريميرليغ، توقيع محرز على هدفه رقم 100 في إنجلترا، وهي حصيلة رائعة بالنسبة لمحاربي الصحراء.

وبالتفصيل، زار اليساري الساحر الشباك في 52 مناسبة رفقة مانشسر سيتي، وفي 48 مرة مع فريقه السابق ليستر سيتي.

ويذكر، أن محرز سيخضع لراحة قبل شروعه في التدرب رفقة المجموعة بالنظر إلى المجهود الكبير الذي بذله في منافسة “البريمريلغ”.

يحدث هذا، في ظل إنتظار الجماهير الجزائرية مشاهدة رياض وهو يروّض الكرة رفقة زملائه.

وخص الدولي الاسباني، ونجم مانشستر سيتي الانجليزي، إمريك لابورت، زميله الدولي الجزائري رياض محرز، برسالة خاصة. قبل انطلاق “كان” الكاميرون.

ونشر لابورت، صورة له رفقة اللاعب، عبر مقع “سطوري” على حسابه الخاص على موقه التواصل الإجتماعي. كما أرفق النجم الإسباني هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “أتمنى كل التوفيق لرياض في كأس أمم إفريقيا”.