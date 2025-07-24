محرز يوجه رسالة وداع لفيرمينيو

حرص الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، على توديع زميله السابق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

ونشر محرز، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، خاطب من خلالها فيرمينيو، قائلا: “سعدت باللعب إلى جانبك يا أخي”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي: “استمتع بتجربتك الجديدة.. اتمنى لك كل التوفيق فيرمينيو”.

يذكر أن النجم البرازيلي، روبيرتو فيرمينيو، وبعد مزاملته لرياض محرز، في نادي الأهلي السعودي، انتقل الصيف الجاري، لخوض تجربة جديدة بألوان نادي السد القطري.