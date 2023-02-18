محرز يوجه شكر خاص لمعجبيه

وجه الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، شكر خاص لمعجبيه، نظير دعمهم له.

ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شكر من خلالها معجبيه.

كما كتب الدولي الجزائري في تغريدته: “شكرا لكم على التصويت لي”، وهذا لفوزه بتصويت أفضل لاعب لشهر جانفي.

وأرفق رياض محرز، هذه التغريدة، بإعادة نشر اعلان رابطة اللاعبين المحترفين، اختياره كأفضل لاعب لشهر جانفي.