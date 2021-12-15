محرز يوجّه رسائل إلى لاعبي المنتخب المحلي عبر “الإيموجي”

أعلن قائد الخضر رياض محرز مساندته للاعبي المنتخب المحلي الذين سيواجهون منتخب قطر اليوم بملعب الثمامة في نصف نهائي كأس العرب.

ووجّه محرز رسالة عبر عدد من “الإيموجي” الذي يؤكد فيهم على دعمه المنقطع النظير لزملائه مثل بلايلي وبونجاح في المنتخب الأول واللاعبين الشباب مثل ميريزيق وبوتمان.

كما وضع محرز عبر صفحتة الرسمية على “الفايسبوك” علم المنتخب الوطني، ليؤكد من جديد تعلّقه الكبير بالألوان الوطنية.

يذكر، أن محرز لم يستدعَ للمشاركة في كأس العرب رفقة زملائه بالنظر إلى القوانين المشروطة “إحترافه في بطولة أوروبية” من قبل المسؤولين عن المنافسة.