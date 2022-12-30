محرز يودع بيلي بطريقته الخاصة

نشر الدولي الجزائري رياض محرز عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” صورة للأسطورة البرازيلية بيلي الذي توفي أمس.

وانضم رياض محرز إلى قائمة نجوم العالم المودّعين لنجم البرازيل الذي أعلن عن وفاته أمس في مستشفيات ساو باولو البرازيلية.

وأعاد نجم مانشستر سيتي الرسالة التي نشرت عبر صفحته الرسمية “الإلهام والحب تميزت رحلة بيليه الذي وافته المنية، الحب والحب والحب إلى الأبد. كان الإلهام والحب بمثابة علامة على رحلة الملك بيليه، الذي وافته المنية بسلام اليوم، الحب والحب والحب إلى الأبد”.

وكان عدد من النجوم مثل مبابي وميسي و نيمار إلى جانب مهاجم مانشستر سيتي هالاند.

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