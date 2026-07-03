محرز يودع زملاءه في المنتخب ويترك لهم وصية مؤثرة

أسدل قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، الستار على مسيرته الدولية الحافلة، معلنًا اعتزاله اللعب مع “الخضر”، وذلك عقب الإقصاء من الدور الثاني لكأس العالم 2026 أمام المنتخب السويسري، إثر الخسارة بهدفين دون رد.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لمحرز داخل غرفة تغيير الملابس، حيث خاطب زملاءه بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أن مباراة سويسرا كانت الأخيرة له بقميص المنتخب الوطني. وقال محرز: “لقد كانت آخر مباراة لي يا رفاق. أنا محبط لأن المشوار انتهى بخسارة وبإقصاء، وأرى أنه كان بإمكاننا تقديم ما هو أفضل، لكن علينا أن نواجه الحقيقة، فهذا هو المستوى العالي، وعندما نرتكب الأخطاء ندفع الثمن فورًا”.

ورغم خيبة الخروج من المونديال، شدد قائد “الخضر” على ضرورة عدم التقليل مما حققه المنتخب، مضيفًا: “لا ينبغي أن نقلل مما حققناه. أنا فخور بقضاء 12 سنة مع المنتخب، عاصرت خلالها أجيالًا مختلفة وصولًا إليكم”.

وحرص نجم المنتخب الجزائري على توجيه رسالة خاصة إلى زملائه، دعاهم فيها إلى مواصلة العمل والتحلي بالإصرار، قائلًا: “أنتم تمتلكون مؤهلات كبيرة، فواصلوا العمل ولا تستسلموا. والأهم، تذكروا دائمًا أنكم تلعبون من أجل الوطن والراية الوطنية، واجعلوا هذا الأمر راسخًا في أذهانكم في كل دقيقة وكل مباراة طوال مسيرتكم مع المنتخب”.

وفي ختام كلمته، أكد محرز أنه يغادر المنتخب وهو راضٍ عما قدمه، قائلًا: “من جانبي قدمت ما كان علي تقديمه، والحمد لله كانت هناك أشياء جيدة وأخرى أقل جودة، لكن الأهم، كما قال المدرب، أنني أرحل وأنا مرفوع الرأس. أنا فخور بما قدمناه، وفخور بكم أنتم أيضًا، وأردت أن أخبركم أن هذه هي مباراتي الأخيرة. أتمنى لكم كل التوفيق مع المنتخب وفي مسيرتكم المهنية وحياتكم. شكرًا لكم”.

وبإعلان اعتزاله الدولي، يختتم رياض محرز مشوارًا استثنائيًا مع المنتخب الجزائري دام 12 عامًا، سجل خلاله 42 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة، كما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، ليترك بصمة خالدة في تاريخ الكرة الجزائرية.