محرز يودع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة

حرص الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، على توجيه رسالة وداع لناديه السابق مانشستر سيتي وأنصاره.

ونشر محرز، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، رسالة وداع، لناديه السابق مانشستر سيتي، وأنصار الفريق.

كما حرص الدولي الجزائري، على توجيه الشكر، لمسؤولي السيتي، وزملائه اللاعبين، بالإضافة لجماهير الفريق على دعمهم له طيلة السنوات الماضية.

وتمنى محرز، في ختام رسالته، التوفيق لمانشستر سيتي في المواسم المقبلة، مؤكدا بأنه ما قضاه في الفريق سبقى محفورا في ذاكرته.

وأرفق رياض محرز، هذه الرسالة المطولة التي نشرها، بمقطع فيديو استعرض من خلاله مجموعة لأجمل اللحظات التي صنعها مع السيتي.