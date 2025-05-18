محرز يودّع جيمي فاردي :”كان شرفا أن أفوز بدوري البريمرليغ إلى جانبك”

وجه الدولي الجزائري رياض محرز رسالة وداع لزميله السابق جيمي فادري في فريق ليستر سيتي ، الذي أعلن اليوم الاحد، عن نهاية مشواره مع الثعالب بعد مسيرة طويلة.

وفي لحظة مؤثرة،غرّد رياض محرز على صفحته الرسمية على “انستغرام”: “أسطورة .. لقد كان من دواعي سروري اللعب إلى جانبك يا فاردي، مبروك لك على مسيرة مذهلة مع ليستر، كان شرفا لي أن أفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانبك، كل التوفيق في مستقبلك أخي”.

ويعتبر فاردي أحد أبرز نجوم نادي ليستر، وهو الذي شكل ثنائية رائعة مع رياض محرز خلال موسم 2015/2016 الذي توج فيه الفريق الإنجليزي بلقب البريمرليغ.

وكما شكلت الثنائية علاقة صداقة قوية، وتقدير كبير بينها، أكده الوداع الحار والأخير الذي قام به نجم أهلي جدة السعودي.