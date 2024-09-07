محرز يورّط مدرب الأهلي السعودي قبل الكلاسيكو

زاد الدولي الجزائري رياض محرز من متاعب فريقه الأهلي السعودي، قبل كلاسيكو السعودية، أمام النصر، يوم الجمعة القادم.

وأكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، إمكانية غياب رياض محرز عن المواجهة المرتقبة أمام نجوم النصر، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو. مضيفةً أن محرز زاد من مخاوف المدرب الألماني الشاب، ماتياس يايسله، الذي يوجد محل انتقادات لاذعة، خاصة بعد الخيبة الأخيرة أمام نادي الفتح.

و من المنتظر أن يخضغ النجم السابق لفريق مانشستر سيتي، لفحوص طبية معمقة في السعودية، خلال الساعات القليلة القادمة. وستكشف إدارة النادي السعودي عن مدة غياب رياض وموعد عودته إلى المنافسة الرسمية.

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