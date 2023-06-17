محرز يوضح بشأن مغادرته مانشستر سيتي

تحدث قائد المنتخب الوطني رياض محرز، اليوم السبت، عن مستقبله مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي الأهلي السعودي.

وصرح لاعب الخضر محرز لقناة النهار، اليوم السبت، قبل إقلاع المنتخب الوطني للكاميرون تحسباً لمواجهة أوغندا ضمن تصفيات كان الكوت ديفوار 2023: “تتبقى لي سنتين في عقدي مع الفريق”.

وأضاف نجم المنتخب الوطني: “لحد الآن لا يوجد شيئ، سأركز على مستقبلي في الفترة الممتدة مابين أوت لغاية ديسمبر”.

وختم محرز حديثه: “حاليا، سأركّز على مواجهتي أوغندا وتونس مع المنتخب الوطني، بعدها سآخذ إجازة، و سنرى ما سيحدث مستقبلاً إنّ شاء الله”.