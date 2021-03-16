محرز يَحلُم بتحقيق الرباعية مع “مانشستر سيتي” !

يحلم “رياض محرز” رفقة زملائه في “مانشستر سيتي”، بالفوز بكل البطولات المتاحة هذا الموسم سواء محليا أو قاريا.

وأكد “بيب غوارديولا“، أن لاعبو “مان سيتي” متعطشون جدا للألقاب هذا الموسم ويمكن رؤية ذلك في أعينهم.

كما لاحظ الفيلسوف الإسباني قوة العلاقة بين اللاعبين، فالجميع يفكر في هدف واحد وهو تحقيق كل الألقاب الممكنة.

كما حذّر “غوارديولا” لاعبيه من التهاون في أي مباراة، فالفريق لم يفز بأي لقب لحد الآن رغم المستوى الذي يقدمه.

يذكر أن “السيتي” يتجه بخطوات ثابتة لتحقيق لقب البريميرليغ، بالإضافة إلى أنه سيلعب نهائي كأس الرابطة، ومتأهل في كأس الإتحاد الإنجليزي والحلم الأكبر دوري أبطال أوروبا.