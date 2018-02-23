محرز يَحمِل أحلام “ليستر”

لا تزال جماهير ليستر وإدارة الفريق على رأسهم مدرب النادي “كلود بويال”، يحلمون بلعب بطولة أوروبية الموسم المقبل وستكون للمرة الثانية في تاريخ النادي.

فبعد مشاركتهم الأولى في دوري الأبطال الموسم الماضي، يسعى رفقاء محرز للعب بطولة الأوروباليغ الموسم المقبل.

ولهذا السبب، فإن الجميع يُعلق أماله على تألق رياض محرز فيما تبقى من مباريات في الموسم الكروي.

أين ظهر ذلك جليا في مختلف ردود الفعل في مواقع التواصل الإجتماعي.

فالمدرب يريد لعب بطولة أوروبية والجماهير تطالب محرز بتقديم أفضل أداء له للتتويج بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي.

كما أن تصريحات “بويال” يوم أمس حين أكد على خطورة الجزائري، تؤكد أن هذا الأخير يتواجد في أحسن أحواله.