محرز يُبدع بتمريرتين حاسمتين ويقود الأهلي لاكتساح النجمة

واصل الدولي الجزائري، رياض محرز، عروضه القوية هذا الموسم، بعدما قاد ناديه الأهلي لتحقيق فوز جديد أمام النجمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن.

وشارك محرز أساسيًا ولعب إلى غاية الدقيقة الـ89، مقدّمًا أداءً راقيًا توّج بتنقيط مرتفع بلغ 8.7، نظير تقديمه تمريرتين حاسمتين كانتا مفتاح الانتصار.

وجاءت أولى تمريرات قائد “الخُضر” في الدقيقة الـ48 حين وضع زميله توني إيفان، في وضعية مثالية للتسجيل، قبل أن يعيد المشهد ذاته في الدقيقة الـ69 بتمريرة دقيقة مكّنت اللاعب نفسه من مضاعفة النتيجة.

ويندرج تألق النجم السابق لليستر سيتي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ضمن موسم مميز يقدمه بألوان الأهلي. ففي دوري روشن خاض 18 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

أما في دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد شارك في 7 مباريات، أحرز 3 أهداف وصنع هدفين.

كما ساهم في كأس خادم الحرمين الشريفين بتمريرة حاسمة خلال مباراتين، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في مباراتين بكأس السوبر.