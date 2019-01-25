محرز يُبدي تضامنه مع النجم الأرجنتيني المفقود !!

أبدى النجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز” تضامنه مع النجم الأرجنتيني المفقود “إيميليانو سالا”.

ونشر محرز صورة مهاجم نادي نانت الفرنسي المنتقل حديثا إلى فريق “كارديف سيتي” الإنجليزي على حسابه الشخصي في “التويتر”.

وأرفق نجم السيتيزن الصورة بعبارة:”الدعوات والصلوات من أجل عائلة اللاعب “إيميليانو سالا” في هذا الوقت الصعب”.

وكان سالا قد فٌقد رفقة الطائرة الخاصة التي كانت تقله نحو كارديف في عرض بحر “المانش”.