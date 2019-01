محرز يُبدي تضامنه مع النجم الأرجنتيني المفقود !!

ونشر محرز صورة مهاجم نادي نانت الفرنسي المنتقل حديثا إلى فريق “كارديف سيتي” الإنجليزي على حسابه الشخصي في “التويتر”.

وأرفق نجم السيتيزن الصورة بعبارة:”الدعوات والصلوات من أجل عائلة اللاعب “إيميليانو سالا” في هذا الوقت الصعب”.

وكان سالا قد فٌقد رفقة الطائرة الخاصة التي كانت تقله نحو كارديف في عرض بحر “المانش”.

#NoDejenDeBuscarAEmilianoSala #NoDejenDeBuscar @EmilianoSala1 🤲🏽 all thoughts & prayers with the family during this difficult period pic.twitter.com/wBDBl8HxEJ

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 25, 2019