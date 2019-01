محرز يُبدي سعادته بالتأهل المحقق ضد بيرنلي

بخمسة أهداف دون رد أمسية اليوم السبت بملعب “الإتحاد” في الدور ال4 من كأس الإتحاد الإنجليزي.

ونشر محرز صورة له من موقعة اليوم على “حسابه الرسمي” في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”خمسة أهداف دون تلقي أي هدف مرة آخرى.. عمل جيد يا رفاق”.

5 goals & another clean sheet on the list ✅ we through ! good job lads @ManCity pic.twitter.com/C462YNUOC0

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 26, 2019