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محرز يُبدي سعادته بالتأهل المحقق ضد بيرنلي

الرياضة
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محرز يُبدي سعادته بالتأهل المحقق ضد بيرنلي محرز اليوم
بقلم عبد النور حواز

أبدى النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” سعادته بعد التأهل المحقق ضد بيرنلي.

بخمسة أهداف دون رد أمسية اليوم السبت بملعب “الإتحاد” في الدور ال4 من كأس الإتحاد الإنجليزي.

ونشر محرز صورة له من موقعة اليوم على “حسابه الرسمي” في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”خمسة أهداف دون تلقي أي هدف مرة آخرى.. عمل جيد يا رفاق”.


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