محرز يُبهر بتواضعه في باريس!

عاد الدولي الجزائري “رياض محرز” من جديد ليؤكد على أخلاقه العالية وتواضعه الكبير، وهذا رغم وصوله للنجومية وطرقه أبواب العالمية.

وأشارت جريدة “لوموند” الفرنسية بأن لاعب نادي “مانشستر سيتي”، وخلال زياته الأخيرة لحي “سارسال” بباريس لبى جميع الطلبات التي وصلته.

وأوضحت بأن قائد المنتخب الوطني عمل على إسعاد أي مُناصر قصده من أجل أخذ صورة تذكارية، أو التوقيع على “أوتوغرافات”.

يُذكر بأن المُتوج بكأس إفريقيا 2019 تحصل على إستقبال رسمي وشعبي في ضاحية العاصمة الفرنسية، بعد عودته من الأراضي الجزائرية.