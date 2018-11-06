“محرز” يُتوج بأول لقب شخصي له مع “مانشستر سيتي”

أعلن الموقع الرسمي لنادي “مانشستر سيتي”، عن تتويج الدولي الجزائري، رياض محرز، بجائزة “لاعب الشهر” بعد تألقه خلال الأسابيع الماضية.

ونال صاحب المُراوغات السحرية، غالبية الأصوات، والتي جاءت مُستحقة، وهو الذي تمكن من التسجيل وتقديم الكُرات الحاسمة كُلما شارك أساسيا.

ويُعتبر هذا “التكريم” بمثابة حافز معنوي لإبن “سارسال” من أجل مُواصلة تألقه بين “البريمير ليغ” و”رابطة الأبطال الأوروبية”، الشهر المُنصرم.

ويُرتقب أن يسترجع اليساري، مكانته في تشكيلة “بيب غوارديولا”، أمام “شاختار” يوم غد، بعد أن كان بديلا في الدوري أمام “ساوثامتون”.