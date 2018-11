“محرز” يُتوج بأول لقب شخصي له مع “مانشستر سيتي”

ونال صاحب المُراوغات السحرية، غالبية الأصوات، والتي جاءت مُستحقة، وهو الذي تمكن من التسجيل وتقديم الكُرات الحاسمة كُلما شارك أساسيا.

ويُعتبر هذا “التكريم” بمثابة حافز معنوي لإبن “سارسال” من أجل مُواصلة تألقه بين “البريمير ليغ” و”رابطة الأبطال الأوروبية”، الشهر المُنصرم.

ويُرتقب أن يسترجع اليساري، مكانته في تشكيلة “بيب غوارديولا”، أمام “شاختار” يوم غد، بعد أن كان بديلا في الدوري أمام “ساوثامتون”.

What an October for @Mahrez22!

You voted him @EtihadAirways Player of the Month! 🔵 #mancity pic.twitter.com/Gnb8BX4b97

— Manchester City (@ManCity) November 6, 2018