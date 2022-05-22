محرز يُتوج بالدوري الانجليزي للمرة الرابعة في تاريخه

تُوج أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري رياض محرز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه.

وذلك عقب فوز مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بملعب الاتحاد بثلاثية كاملة مقابل هدفين في الجولة 38 والأخيرة من البريمرليغ.

كما سبق لفخر العرب التتويج رفقة ليستر سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز موسم 2015-2016 في موسم تاريخي.

بينما حقق قائد المُنتخب الوطني ثلاثة ألقاب للبريمرليغ بقميص السيتي مواسم 2018-2019، 2020-2021 و2021-2022.