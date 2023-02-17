محرز يُتوج بجائزة جديدة
بقلم فيصل زيان بوزيان
تُوج الدولي الجزائري، ولاعب نادي مانشستر سيتي، رياض محرز، اليوم الجمعة، بجائزة فردية جديدة.
بعد أن أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، تتويج لاعب الخضر رياض محرز، بجائزة أفضل لاعب لشهر جانفي المنصرم.
وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها محرز في شهر جانفي، إذ لُعب 5 لقاءات وسجل 5 أهداف ومنح تمريرتين حاسمتين.
Congrats, @Mahrez22 👏
Your PFA @VertuMotors Premier League Fans’ Player of the Month for January 🏆#ManCity pic.twitter.com/NqA0HFcEtO
— Professional Footballers’ Association (@PFA) February 17, 2023
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