“محرز” يُتوج بلقبه السادس مع السيتي

تُوج أمسية اليوم الأحد فريق مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب “أستون فيلا”.

تتويج أشبال المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” جاء بعد الفوز بثنائية لهدف وحيد في النهائي الذي لُعب بملعب “ويمبلي”.

ثنائية السيتيزن وقعها كل من “سيرجيو أغويرو” في الدقيقة ال20 و”رودري” في الدقيقة ال30 بينما وقع “ساماتا” هدف “فيلا” في الدقيقة ال41.

النهائي عرف مُلازمة قائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” لكرسي الإحتياط طيلة ال90 دقيقة.

ويُعتبر هذا اللقب السادس لمحرز مع السيتي منذ قدومه إضافة إلى كأس إفريقيا رفقة الخضر والدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.