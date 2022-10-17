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الرياضة

محرز يُتوج رفقة السيتي بجائزة أفضل نادي في العالم

بقلم حواز عبد النور
محرز يُتوج رفقة السيتي بجائزة أفضل نادي في العالم
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تُوج سهرة اليوم الإثنين فريق مانشستر سيتي الانجليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل نادي في العالم لسنة 2022.

وجاء تتويج الفريق السماوي بعد تتويجه الموسم الماضي بالدوري الانجليزي الممتاز وبلوغه نصف نهائي منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

ويضم فريق مانشستر سيتي في صفوفه النجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

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