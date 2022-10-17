محرز يُتوج رفقة السيتي بجائزة أفضل نادي في العالم
بقلم حواز عبد النور
تُوج سهرة اليوم الإثنين فريق مانشستر سيتي الانجليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل نادي في العالم لسنة 2022.
وجاء تتويج الفريق السماوي بعد تتويجه الموسم الماضي بالدوري الانجليزي الممتاز وبلوغه نصف نهائي منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.
ويضم فريق مانشستر سيتي في صفوفه النجم الدولي الجزائري، رياض محرز.
مانشستر سيتي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل نادي في العالم 🏆#السيتي | #ballondor pic.twitter.com/7mMlZ5rUXl
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 17, 2022
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