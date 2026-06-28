محرز يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في قمة الجزائر والنمسا

نصّب قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، نفسه عريساً للمباراة التاريخية التي جمعت “محاربي الصحراء” بمنتخب النمسا، بعدما اختير رسمياً كأفضل لاعب في اللقاء من طرف اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاء اختيار رياض محرز كـ “رجل المباراة” نظير المردود الخرافي الذي قدّمه على أرضية ملعب “كانساس سيتي”، حيث تقمص دور المنقذ والمحرك الأساسي لكتيبة “الخضر” الهجومية طوال التسعين دقيقة.

وكان لمحرز الفضل الأكبر في قيادة كتيبة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش نحو الدور القادم، فبعد مساهمته في الهدف الأول الذي سجله رفيق بلغالي، عاد القائد في الشوط الثاني ليتكفل بنفسه بزيارة الشباك النمساوية في مناسبتين.

وسجل محرز هدف التعادل الثاني (2-2) في وقت حساس، قبل أن يضيف هدفاً ثالثاً غاية في الروعة وضع به الجزائر في المقدمة، ليعيد قطار المنتخب الوطني إلى الطريق الصحيح ويؤمن تأهلاً تاريخياً للدور القادم.

بهذا التتويج المستحق، يؤكد رياض محرز من جديد أنه الرقم الصعب في تشكيلة “المحاربين”، وقائد حقيقي قادر على صنع الفارق في المواعيد العالمية الكبرى، ليرسل إشارات قوية للمنتخب السويسري قبل الموقعة المنتظرة.