“محرز” يُثير الجدل في إنجلترا بتشكيكه في هدف صلاح

صنع النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” الحدث في مواجهة فريقه مانشستر سيتي ضد ليفربول أمسية اليوم الأحد رغم ملازمته لكرسي الإحتياط.

عدسات مُخرج المباراة التقطت نجم الخضر وهو يُشكك في الهدف الثاني الذي وقعه محمد صلاح بداعي وجود تسلل.

قائد الخضر استعان بهاتف أحد المشجعين في المدرجات وقام بإطلاع المساعد “أرتيتا” على لقطة هدف النجم المصري.

وأثار هذا الأمر الجدل والعديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى قابلية فتح الباب أمام أي لاعب للاستعانة بهاتف مشجع للتحقق من حالات تحكيمية.