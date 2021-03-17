محرز يُثير غضب أغويرو

ظهر النجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، في قمة الغضب، بعد نهاية مواجهة مانشسر سيتي وبوروسيا مونشغلادباخ، والفوز بهدفين دون رد.

وعبّر “الكون”، عن إستيائه، من عدم تمرير الكرة له، خلال الدقائق التي لعبها كبديل أمام الألمان.

وأكد جميع المُتابعين، بأن رأس الحربة كان غاضبا على وجه التحديد من رياض محرز وكيفين دي بروين.

وظهر نجم التانغو، وهو يتحدث مع زميله سكوت كارسون قائلا :”إنهم لا يمُررون الكرة لي”.

وإتفق الإعلام البريطاني، بأن الدولي الجزائري والبلجيكي، كانا يلعبان من أجل التسجيل مُتجاهلين لأغويرو.