محرز يُحارب العنصرية: “كفى..”!

انضم “رياض محرز” لمختلف اللاعبين العالميين من أجل محاربة العنصرية التي يعاني منها البعض خاصة في الآونة الأخيرة.

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “كفى”

وأضاف: “نحن نقف ضد العنصرية، علينا أن نتحلى بروح المسؤولية، ولذا فإننا نستخدم صوتنا للوقوف ضد هذه العنصرية”.

وتابع: “معا ندعوا جميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهيئات كرة القدم من أجل بذل المزيد من الجهد”.