محرز يُحارب العنصرية: “كفى..”!

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “كفى”

وأضاف: “نحن نقف ضد العنصرية، علينا أن نتحلى بروح المسؤولية، ولذا فإننا نستخدم صوتنا للوقوف ضد هذه العنصرية”.

وتابع: “معا ندعوا جميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهيئات كرة القدم من أجل بذل المزيد من الجهد”.

#Enough

We are making a stand against racist abuse.

We recognise that our platforms come with responsibility, and so we are using our voice to stand against racist abuse.

Together, we are calling on social media platforms and footballing bodies to do more! pic.twitter.com/cGP3zTkmio

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 19, 2019