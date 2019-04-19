محرز يُحارب العنصرية: “كفى..”!

الرياضة
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محرز يُحارب العنصرية: “كفى..”!
بقلم أمير بهلول

انضم “رياض محرز” لمختلف اللاعبين العالميين من أجل محاربة العنصرية التي يعاني منها البعض خاصة في الآونة الأخيرة.

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “كفى”

وأضاف: “نحن نقف ضد العنصرية، علينا أن نتحلى بروح المسؤولية، ولذا فإننا نستخدم صوتنا للوقوف ضد هذه العنصرية”.

وتابع: “معا ندعوا جميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهيئات كرة القدم من أجل بذل المزيد من الجهد”.


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