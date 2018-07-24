محرز يُحدد أهدافه ويتحدى الجميع!!

حدّد الدولي الجزائري، رياض محرز، أهدافه خلال الموسم الداخل مع ناديه الجديد “مانشستر سيتي”، مؤكدا بأنه يسعى لتحقيق الألقاب لا غير.

وصرّح قائلا :”أنا ألعب في فريق مثالي بالنسبة لي، لأني طموح، والسيتي يستهدف الفوز بالألقاب، وهو الأمر الذي يُلائمني كثيرا”.

وأردف :”مانشستر سيتي ناد كبير جدا، ويُطبق كُرة قدم رائعة، وكل هذه الأسباب جعلتني أختار التوقيع معه، خلال الميركاتو الصيفي”.

وظهر صاحب القدم اليُسرى مُقتنعا بقدرته على فرض نفسه مع “السكاي بلوز”، مؤكدا بأنه مُتحمس للدخول في أجواء المُنافسة الرسمية.