محرز يُحرج غوارديولا على المُباشر!

أحرج الدولي الجزائري، رياض محرز، مُدربه بيب غوارديولا، على المُباشر، بمناسبة الندوة الصحفية التي سبقت المواجهة النارية بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في رابطة الأبطال الأوروبية، غدا الثلاثاء.

وأكد الجناح الطائر، وبشكل صريح، عدم نيله لذات الفُرصة الممنوحة للوافد الجديد، جاك غريليش، وهو ما سمح لهذا الأخير بفرض نفسه بشكل سريع مُقارنة به.

وقال :”جاك بدأ يجد معالمه معنا، خاصة وأنه يستفيد من لعب مُباريات عديدة بشكل مُتتالٍ وهذا يُساعده كثيرا، عكس ما حدث معي في موسمي الأول عندما لم أكن أشارك بصفة منتظمة”.