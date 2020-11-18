محرز يُحرج “غوارديولا” قبل موقعة “السبيرز”

أحرج النجم الجزائري “رياض محرز” مدربه “بيب غوارديولا” بعد تألقه مع الخضر في تصفيات الكان.

“محرز” أصبح حديث العام والخاص في عالم المستديرة بعد أن سجل هدفا عالميا نادرا ما نشاهد هدفا مثله.

وراح بعدها الجميع يستاءل عن السبب الرئيسي الذي جعل “غوارديولا” يبعد “رياض” عن قائمة الـ 18 في مباراة “ليفربول”.

كما أن مختلف النقاد في إنجلترا، يرون أن الفيلسوف الإسباني أخطأ في حق النجم الجزائري، مؤكدين أن هذا الأخير هو مفتاح هذه المباريات الكبيرة.

هذا وسيواجه “مانشستر سيتي” نادي “توتنهام” هذا السبت لحساب الجولة التاسعة من “البريميرليغ”.