محرز يُحضر لنهائي “ويمبلي” في “الواندا ميتروبوليتانو”

يُواصل “مانشستر سيتي” تحضيراته لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذي سيجرى بعد غد الأحد على ملعب “ويمبلي”.

وبعد الفوز المحقق أمام “ريال مدريد” الأربعاء في البيرنابيو، تدرب رفقاء “محرز” الخميس على ملعب “أتليتكو مدريد”، “الوانداميتروبوليتانو”.

ولا يريد “بيب غوارديولا” وقتا ضائعا من أجل التحضير لهذه المباراة، التي يسعى من خلالها تحقيق أول الألقاب هذا الموسم.

يذكر أن “السيتي” سيواجه “أستون فيلا” في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.