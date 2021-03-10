محرز يُحقق أرقام استثنائية في تاريخ البريمرليغ !!

حقق اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز أرقام استثنائية في الدوري الانجليزي الممتاز بعد ثنائيته ضد ساوثهامبتون.

شبكة “أوبتا” كشفت أن نجم مانشستر سيتي سجل هدفه رقم 51 بقدمه اليسرى في البريمرليغ، ليُصبح سابع لاعب يصل إلى تلك الحصيلة في المسابقة بعد فاولر وفان بيرسي وغيغز وصلاح ولوكاكو وجيرو.

وأضافت أن محرز تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في آخر 4 مواسم من البريمرليغ، برصيد 12 هدفًا، مناصفة مع هاري كين ومتفوقًا على كل من كيفين دي بروين وجيمس ماديسون وجيمس وارد براوس برصيد 11 هدفًا.

قائد الخضر نشر صورة له على تويتر بعد الفوز على ساوثهامبتون بخماسية كاملة مقابل هدفين مُغردا:”طيران هذه الليلة”.