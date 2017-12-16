محرز يُخفي سرا..!!

إعتبرت جريدة “الصن” البريطانية، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، يمتلك سرا، دفعه للبروز في الفترة الماضية، وصبغ شعره باللون الأصفر.

وأوضحت الجريدة بأن الأمر قد يكون محض مُصادفة، ولكن الواقع يقول بأن صاحب القدم اليُسرى، إسترجع سحره منذ تغيير مظهره.

وتُشير الأرقام بأن الجناح الطائر، وفي نسخته الشقراء، سجل هدفين ومنح كُرة حاسمة في الجولات الثلاث الماضية من البريمير ليغ.

وكانت الكثير من وسائل الإعلام البريطانية، ربطت إستفاقة اللافتة لإبن “سارسال” بقرب إفتتاح الميركاتو الشتوي، ورغبته في الإنتقال لفريق كبير.