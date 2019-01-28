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“محرز” يُخلط أوراق “غوارديولا”!

الرياضة
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“محرز” يُخلط أوراق “غوارديولا”!
بقلم إسماعيل عشاش

تسبب الدولي الجزائري، رياض محرز، في خلط أوراق مُدربه “بيب غوارديولا”، بعدما تمكن من العودة الى الواجهة من بوابة “الكأس”.

وأشارت جريدة “مانشستر إفنينغ نيوز” بأن اليساري، أصبح قادرا على التنافس على مكانة أساسية في مُباريات “البريميرليغ” من هنا فصاعدا.

وأوضحت بأن الجناح الطائر، أظهر قُدرته على خطف مكانة “ساني” أو “ستيرلينغ” في الرواق، بداية من مواجهة “نيوكاسل”، غدا الثلاثاء.

هذا وتمكن إبن “سارسال”، من تقديم تمريرة حاسمة، خلال الفوز السهل الذي حققه “مانشستر سيتي” أمام “بورنلي” بخماسية، السبت الماضي.


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