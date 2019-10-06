محرز يُخيب.. السيتي ينهار بعد خروجه والبريميرليغ تبتعد!

عاش الدولي الجزائري رياض محرز، ظهيرة اليوم السبت، كابوسا حقيقيا رفقة ناديه مانشستر سيتي خلال مواجهة ويلفرهامتون.

وشارك صاحب القدم اليُسرى السحرية أساسيا مثلما جرت عليه العادة مؤخرا، ولكنه قدم مُستوى مُخيبا هذه المرة، ولم يصنع الفارق.

وجاء عرض إبن سارسال المتواضع ليدفع بمدربه، بيب غوارديولا لإستبداله بداية من الدقيقة الـ60، عندما كانت النتيجة مُتعادلة سلبيا.

ولم يعد خروج قائد الخضر بالفائدة على السكاي بلوز، والذين إنهاروا بشكل كُلي وإستقبلت شباكهم هدفين من آداما تراوري.

ويأتي سقوط الستيزنس، ليجعلهم على بعد ثمان نقاط كاملة عن المُتصدر ليفربول، والذي يسير بخطى ثابتة للتتويج بلقب البريميرليغ.