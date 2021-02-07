محرز يُريد فك عقدة “الأنفيلد” والثأر لنفسه !

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد لمباراة القمة في الدوري الإنجليزي بين “ليفربول” وضيفه “مانشستر سيتي” في “الأنفيلد”.

ويسعى رفقاء “محرز” لفك عقدة “الأنفيلد” وتحقيق الفوز والابتعاد أكثر في الترتيب العام للدوري الإنجليزي.

فنادي “مانشستر سيتي” يتصدر الترتيب العام للبريميرليغ وبفارق 7 نقاط عن “الريدز” المطالبون بتحقيق الفوز.

محرز سيكون في مباراة خاصة، فمشاكل النجم الجزائري هذا الموسم بدأت عندما لم يستدع في مباراة الذهاب.

فالجميع انتقد فلسفة “غوارديولا” الذي أبعد “رياض” عن تلك المباراة وهو ما أغضب كثيرا “محرز”.

في حين يريد قائد الخضر الثأر لنفسه في حالة مشاركته كأساسي فهو يريد رد الصاع صاعين بالتسجيل في شباك “أليسون”.

كما أن “مانشستر سيتي” لم يذق طعم الانتصار في “الأنفيلد” منذ ماي 2003.