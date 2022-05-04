محرز يُزين تشكيلة السيتي أمام ريال مدريد

كشف المُدرب الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة ريال مدريد.

والمُقررة بملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الاسبانية مدريد لحساب عودة الدور نصف النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

حيث ضمت التشكيلة الأساسية إسم النجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد غيابه عن لقاء ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.

كما انتهى لقاء الذهاب بملعب الاتحاد بمدينة مانشستر بتفوق السيتي برباعية لثلاثة أهداف.