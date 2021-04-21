محرز يُساهم في فوز السيتي واقترابه من اللقب

ساهم سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز في فوز فريقه مانشستر سيتي على مُضيفه أستون فيلا.

السيتي عاد بالفوز من ملعب “فيلا بارك” بنتيجة هدفين لهدف وحيد لحساب الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليقترب من تحقيق اللقب.

قائد الخضر شارك أساسيا في لقاء اليوم كما ساهم في الهدف الأول الذي سجله فيل فودين في الدقيقة ال22 عندما قدم التمريرة ماقبل الأخيرة.

الهدف الثاني للسيتي سجله اللاعب رودري في الدقيقة ال40 بعدما تقدم أستون فيلا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

المواجهة التي شهدت مُشاركة محرز الى غاية الدقيقة ال90 أين ترك مكانه لفيرناندينيو سمحت للسيتي بالابتعاد في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الملاحق مانشستر يونايتد.