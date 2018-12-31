“محرز” يُسبب صداع لـ “غوارديولا” قبل قمة “ليفربول” !

كشفت المصادر الصحفية الإنجليزية، أن المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” لا يريد أي خطأ في مباراة “ليفربول” المقبلة في الدوري الإنجليزي.

فأي نتيجة غير “الفوز” في ملعب الإتحاد تعني خروج “السيتي” من السباق عن اللقب بنسبة كبيرة فالفارق بين “السيتي” والمتصدر “ليفربول” 7 نقاط كاملة.

ولهذا السبب فإن الخط الهجومي لتشكيلة “غوارديولا” يبقى المشكلة الكبيرة للمدرب، فمن سيشارك رفقة “أغويرو” و”سترلينغ” يبقى اللغز الأكبر.

محرز صاحب المشاركات الأساسية مع “السيتي” في المباريات الكبيرة بالرغم من تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة.

أم “ليروي ساني” الذي يقدم في أداء جيد، ولهذا فإن جماهير “السيتي” منقسمة بشأن تفضيل لاعب على آخر وتريد الفوز الخميس المقبل وفقط.