محرز يُسبب كابوسا لزميل بن رحمة

الرياضة
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محرز يُسبب كابوسا لزميل بن رحمة
بقلم إسماعيل عشاش

كشف مدافع نادي واست هام، أيرون كريسويل، بأنه يعاني كثيرا، كُلما لعب ضد الدولي الجزائري رياض محرز، بسبب اللمسة السحرية لهذا الأخير.

وتحدث زميل بن رحمة، عن مُحارب الصحراء قائلا :”اللاعب الذي واجهته كثيرا، وواجهت صعوبات كبيرة معه هو محرز”.

وأضاف :”في الوهلة الأولى تعتقد بأنه سيُدد الكرة، ليتراجع بعدها ويقوم بمُراوغته الشهيرة”.

وواصل :”في حالة ما تركت له المساحة، فإنه سيُدد والحارس سيلومك بسبب عدم دفاعك ضده”.

ليختم :”المُشكل هو أن ذات الحارس سيلومك، إن قمت بالتوجه صوبه وراوغك، الأمر معقد جدا”.


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