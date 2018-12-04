“محرز” يُسبب معُضلة لـ”غوارديولا”!

خلق الدولي الجزائري، رياض محرز، مُعضلة حقيقية لمُدربه “بيب غوارديولا”، وفقا لما كشفت عنه جريدة “مانشستر إفنينغ نيوز”، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الجريدة المُقربة من “مانشستر سيتي”، بأن التقني الإسباني، مُحتار في اللاعب الذي سيدفع به على الرواق خلال مواجهة “واتفورد”.

وأوضح المصدر بأن “بيب” مُجبر على إتخاذ قرار صعب، إما بالتضحية بالمُتألق “لوروا ساني”، وإما بترك نجم “الخضر” خارج الخدمة.

وتُشير غالبية التقارير في البريطانية، لإمكانية عودة “محرز” للمُشاركة بصفة أساسية، وذلك رغم تراجع مردوده نسبيا في المُباريات القليلة الماضية.