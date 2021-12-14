محرز يُستبعد من ترشيحات تشكيلة العام المثالية

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سبب إستلقائه على الأرض خلال مخالفة رياض محرز أمام باريس سان جيرمان شهر سبتمبر.

كما شارك النجم الأرجنتيني بمباراة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي بإطار الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. وصنع ميسي الحدث عندما إستلقى على الأرض خلال مخالفة رياض محرز، على طريقة اللاعب النيجيري هنري أونيكورو. وهذا خلال لقطة تسجيل مخالفته الشهيرة في كاس أمم إفريقيا.

وعاد ميسي للحديث عن مخالفة محرز خلال حوار مطول مع مجلة “فرانس فوتبول” على هامش تتويجه بالكرة الذهبية السابعة. كما قال “في ذلك الوقت، كنا بِحاجة إلى هذا التصرف.. كنّا على وشك الفوز”. لم يكن هناك لاعب يفعل ما فعلته، ولذلك استلقيت على الأرض خلف الجدار. علينا جميعا المساهمة بِشيء ما للحصول على النتائج”.

كما تسبّب الدولي الجزائري رياض محرز في تراجع مستوى نجم البياسجي نيمار بشكل رهيب خلال اللقاء الذي جرى بملعب الإتحاد. وعرف اللقاء تألق محرز بشكل ملفت للإنتباه أين أختير الأفضل على الإطلاق.

ونقل موقع “قول” أراء المشجّعين عبر الصفحة الرسمية على “التويتر” من مختلف الجنسيات. أين أكّدوا أن قائد “الخضر” تسبب بعقدة للبرازيلي الذي ظهر وهو مركّز كثيرا على ما يفعله رياض طيلة التسعين دقيقة. وتناسى أدواره الهجومية.

كما شهدت المباراة دخول النجمين الجزائري والبرازيلي في مشاحنات لمرّات عديدة. وهو نفس السيناريو الذي حدث في لقاء “حديقة الأمراء” في لقاء الذهاب.

يذكر، أن الجميع إعترف بالمستوى الكبير الي ظهر به رياض. بما فيهم الفرنسيين على رأسهم سمير ناصري وسيدني غوفو اللذين انتقدا البرازيلي بشدّة.

كما قاد سهرة الأربعاء، النجم الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الانجليزي للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك رياض محرز أساسيا وقدم مواجهة في المستوى وساهم في الهدف الثاني للسيتي الذي سجله غابريال خيسوس في الدقيقة الـ76.

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