“محرز” يُسقط أحلام “السيتي” في الماء

لم يستطع النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” ترك بصمته في المواجهة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي بتوتنهام هوتسبير.

وذلك نظرا لمشاركته كبديل لزميله “بيرناردو سيلفا” في الدقيقة ال80، حيث لم تكن الدقائق التي شارك خلالها نجم الخضر كافية له.

لكن الطريف في الأمر أنه مباشرة بعد دخول “محرز” نشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة الآخير.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”حطها في الغول يا رياض” لكن نجم الكان لم يُحقق أحلام “السيتيزن” ولم يُكرر سيناريو “نيجيريا”.