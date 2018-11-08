“محرز” يُسكت الفرنسيين ويدفعهم للإعتراف به!

تحصل الدولي الجزائري، رياض محرز، على إعتراف وسائل الإعلام الفرنسية، بعد آدائه الرائع، سهرة أمس، خلال الفوز الكبير أمام “شاختار”.

وأختارت جريدة “ليكيب”، صاحب القدم اليُسرى السحرية، كأفضل لاعب من جانب “مانشستر سيتي”، بفضل هدفه وتمريرتيه الحاسمتين، وبعلامة وصلت لـ8/10.

وكانت الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، سخرت من إبن “سارسال”، منذ أسبوعين، وإعتبرته الأسوء في تشكيلة “غوارديولا” في لقاء الذهاب.

وعرف النجم السابق لـ”ليستر سيتي”، كيفية إسكات الفرنسيين الذين إستصغروه، لدرجة أنهم إعتبروا بأنه غير مؤهل للعب مع فريق كبير.