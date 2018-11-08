“محرز” يُسكت الفرنسيين ويدفعهم للإعتراف به!

الرياضة
  • -
  • 0
“محرز” يُسكت الفرنسيين ويدفعهم للإعتراف به!
بقلم إسماعيل عشاش

تحصل الدولي الجزائري، رياض محرز، على إعتراف وسائل الإعلام الفرنسية، بعد آدائه الرائع، سهرة أمس، خلال الفوز الكبير أمام “شاختار”.

وأختارت جريدة “ليكيب”، صاحب القدم اليُسرى السحرية، كأفضل لاعب من جانب “مانشستر سيتي”، بفضل هدفه وتمريرتيه الحاسمتين، وبعلامة وصلت لـ8/10.

وكانت الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، سخرت من إبن “سارسال”، منذ أسبوعين، وإعتبرته الأسوء في تشكيلة “غوارديولا” في لقاء الذهاب.

وعرف النجم السابق لـ”ليستر سيتي”، كيفية إسكات الفرنسيين الذين إستصغروه، لدرجة أنهم إعتبروا بأنه غير مؤهل للعب مع فريق كبير.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com