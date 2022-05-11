محرز يُشارك بديلا.. والسيتي يسحق ولفرهامبتون بخماسية

سحق سهرة اليوم الأربعاء فريق مانشستر سيتي مُضيفه ولفرهامبتون بخماسية كاملة مُقابل هدف وحيد.

وذلك في لقاء مُتأخر من الجولة 33 للدوري الانجليزي الممتاز احتضنه ملعب مولينيو.

كما عرف هذا اللقاء مُشاركة النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، بديلا في الدقيقة 77 مكان زميله فيرناندينيو.

وسجل خماسية السيتي كل من كيفين دي بروين في 4 مناسبات ورحيم ستيرلينغ في الدقائق 7 16 24 60 84.

بينما وقع ديندونكير الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 11.