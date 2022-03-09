محرز يُشارك بديلا ويعبر بالسيتي لربع نهائي دوري الأبطال

شارك سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز بديلا مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

مُحارب الصحراء دخل بداية من الدقيقة 46 مكان زميله بيرناردو سيلفا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بملعب الاتحاد.

ومن جانب الفريق البرتغالي شارك إسلام سليماني أساسيا، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 40 كما غادر في الدقيقة 89.

كما تأهل السيتي على حساب سبورتينغ لشبونة البرتغالي بعد فوزه ذهابا بخماسية كاملة دون رد بملعب خوسيه ألفالادي.