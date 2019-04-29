محرز يُشيد بزملائه: “سنقاتل حتى النهاية”

أشاد “رياض محرز” بزملائه بعد الفوز الصعب أمام “بيرنلي” في الدوري الإنجليزي بالرغم من غيابه عن المباراة.

ويواصل “بيب غوارديولا” تهميش نجم الخضر مرة أخرى، حيث أن آخر مشاركة له كانت أمام “توتنهام” في ذهاب الدور الربع النهائي من “التشامبينزليغ”.

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام”: “3 نقاط ثمينة.. متبقي لنا مبارتين، سنقاتل حتى النهاية.. هيّا بنا”.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيواجه “ليستر سيتي” في الجولة المقبلة قبل أن يتنقل إلى “برايتون” في الجولة الأخيرة.

حيث يتصدّر رفقاء “محرز” ترتيب “البريميرليغ” بفارق نقطة وحيدة عن الملاحق “ليفربول”.