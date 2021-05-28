محرز يُشيد بـ “غوارديولا” قبل نهائي “التشامبينزليغ”

أشاد النجم الجزائري “رياض محرز” بمدربه “بيب غوارديولا” قبل 24 ساعة من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام “تشيلسي” في أهم مباراة لـ “مانشستر سيتي” عبر تاريخه، مؤكدا أن الفيلسوف الإسباني ساعد الجميع على التألق.

وقال “محرز” في تصريحاته لموقع “قول” العالمي: “غوارديولا يقدم لنا نصائحه دائما، لا يبخل علينا بأي شيء وهو موجود معنا دائما سواء كان ذلك داخل أو خارج أرضية الميدان، يمنحنا نصائح مهمة من أجل تقديم كرة قدم من المستوى العالي وتحقيق الانتصارات”.

يذكر أن “غوارديولا” سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا في مناسبتين (2009/2011) مع الجيل الذهبي لـ “برشلونة” بقيادة “ميسي، تشافي وإنيستا”.