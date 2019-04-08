محرز يُطالب بـ”الحُرية”!

طالب الدولي الجزائري، “رياض محرز” مُدربه “بيب غوارديولا”، بمنحه “حُرية” أكبر عندما يدفع به من عناصر التشكيلة الأساسية في المُستقبل.

وأشار، إبن “سارسال”، بأنه يفتقد كثيرا لـ”البطاقة البيضاء” التي كانت تُمنح له عندما كان لاعبا في نادي “ليستر سيتي” سابقا.

وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ”uefa” :”أكثر ما أُحبه هو الحُرية في اللعب، والقيام بما يحلو لي فوق الميدان”.

وأوضح صاحب القدم اليُسرى السحرية، بأنه مُقتنع بقُدرته على بريقه مع “مانشستر سيتي”، في الأسابيع القليلة المُتبقية من الموسم الجاري.