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محرز يُطمئن الجزائريين :”نحن هُنا والحرارة لا تُقلقنا”

الرياضة
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محرز يُطمئن الجزائريين :”نحن هُنا والحرارة لا تُقلقنا”
بقلم إسماعيل عشاش

طمأن نجم “الخضر”، رياض محرز، الجماهير الجزائرية، مؤكدا بأن التشكيلة في أفضل جاهزيتها وهذا قبل مواجهة “كينيا”، سهرة غد الأحد.

وتحدث إبن حي “سارسال” بلغة الواثق من نفسه وقال :”نحن هُنا”.

ليُضيف :”صحيح أننا لا نعرف كينيا، ولكن الطاقم الفني جلب لنا الكثير من الفيديوهات، ودرسناها بطريقة جيدة، ونريد الإنتصار فقط”.

واوضح نجم “مانشستر سيتي” بأنه الظروف المُناخية الصعبة في مصر، لا تقلق مُحاربي الصحراء بأي شكل من الأشكال.

وقال :”لا أعتقد بأن الحرارة ستُعيقنا، ولن تُقلقنا تماما لأن إستعداداتنا كانت من أجل تحمل مثل هذه الظروف”.


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