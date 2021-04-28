محرز يُعادل براهيمي ويُصبح اللاعب الجزائري الأكثر تسجيلا في تاريخ دوري الأبطال

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يُعادل براهيمي ويُصبح اللاعب الجزائري الأكثر تسجيلا في تاريخ دوري الأبطال صورة من اللقاء
بقلم حواز عبد النور

كشف الحساب الرسمي لكأس دوري أبطال أوروبا أن النجم رياض محرز سجل سهرة اليوم الأربعاء هدفه الثامن في المنافسة ليُصبح اللاعب الجزائري الأكثر تسجيلا في تاريخ دوري الأبطال.

حساب “التشامبيانزليغ” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أضاف أن نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عادل رقم مواطنه ياسين براهيمي.

حسب ذات المصدر فإن محرز يُعتبر أكثر لاعب جزائري تسجيلا في تاريخ دوري أبطال أوروبا رفقة لاعب الريان القطري الحالي.

هذا وسجل سفيان فيغولي في تاريخ مُشاركاته في دوري الأبطال ليحتل المركز الثالث خلف براهيمي ومحرز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=990056

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com